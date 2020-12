Les ADDM Runners et Lessines Sport proposent à partir de ce vendredi 18 décembre et durant un mois le challenge du Père Noël masqué qui va se décliner sous forme de deux circuits de 6 et 12 kilomètres.

"En août, nous avions lancé un premier challenge virtuel après l’annulation de notre épreuve ACRHO, la Ronde des Moulins à Ogy. Plus de 150 personnes y avaient pris part,