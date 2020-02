En misant sur les gobelets réutilisables, le challenge poursuit sa mise au vert.

Qui va succéder à Virginie Dujardin et Jo Van Den Brulle ? Les deux athlètes ont régné sur le challenge ACRHO 2019 et on peut même parler de razzia familiale puisque Virginie et Jo ont l’habitude de venir sur les courses avec des proches qui se sont également distingués la saison dernière. Les paris sont donc ouverts.

Le challenge ACRHO 2020, qui démarre ce samedi 8 février, englobera 40 courses, avec un petit changement. "L’épreuve des Gens d’Ere intègre le challenge et remplace la course de Huissignies", explique Jean-Luc Debaisieux, président de l’ACRHO.

Plus frais le matin

Pour le reste, on ne change pas une formule gagnante et l’agenda 2020, le 38e du nom, comprendra les grands classiques, avec notamment plusieurs courses longues. Et c’est justement à ce niveau que quelques modifications sont intervenues. Elles concernent les horaires. Et ce n’est pas innocent.

"Deux des longues ont été déplacées au dimanche matin à 9 h 30. Il s’agit des 20 km de Velaines, qui se dérouleront le dimanche de Pâques et du semi-marathon d’Hérinnes, fin août", souligne Jean-Luc Debaisieux. "Ceci évitera aux participants de devoir courir par de grosses chaleurs."

Il y va de la santé des concurrents. Notons qu’une autre longue, la Kainoise, avait déjà lieu le dimanche à 9 h 30.

L’ACRHO vit aussi avec son temps et va en quelque sorte se mettre au vert, pas au verre. "Nous allons passer aux gobelets réutilisables", assure ainsi le président du challenge.

Les amis sportifs de Velaines vont donc faire entrer l’ACRHO dans le vif du sujet ce samedi en proposant un parcours inédit de 9,1 km au départ de Celles. C’est reparti pour un tour.