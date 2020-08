ACRHO : annulation des épreuves de septembre Tournai-Ath-Mouscron G. Dx. Pas d'autre choix. © DR

Les responsables du challenge ACRHO indiquent que les organisateurs des courses du mois de septembre annoncent l’annulation de leur épreuve, ce qui veut dire, en plus de la course de Templeuve, que la mesure concerne également le jogging de l’école verte et Sacré Coeur à Rumillies, l’épreuve du Collège de Kain et la boucle esplechinoise.