Les Potes ô maltés ont annoncé l’annulation du jogging de la Berlière qui devait se tenir à Houtaing ce samedi 4 décembre en guise de dernière manche du challenge ACRHO 2021.

"Voyant la situation sanitaire péricliter et de nombreuses manifestations ajournées, il nous paraît totalement dénué de sens de maintenir cette course, explique le club. Cette décision n'a pas été prise à la légère car tout était mis en place et des frais ont d'ailleurs déjà été occasionnés pour vous accueillir dans les meilleures conditions avec bracelets, ravito à l'arrivée…Cependant, un parcours off vous sera proposé à partir de ce samedi 4 décembre à 14h30. Ce dernier restera ouvert jusqu'au 31 décembre à minuit. Des prix seront attribués par tirage au sort parmi les participants."

Les Potes ô maltés précisent que les infos pratiques seront communiquées fin de semaine au plus tard, que la distance tournera autour des 10 km mais que le parcours ne passera pas dans le site de La Berlière, propriété privée.