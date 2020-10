© Devaux

Le challenge ACRHO est enfin sorti du confinement ce dimanche à l’occasion du cross de masse (9,5 km) de la Rusta à Gaurain.Vincent Gets et son équipe avaient prévu un box en fonction du niveau des joggeurs et les départs se sont déroulés par vagues d’une cinquantaine de participants. Au final, tout s’est déroulé dans de bonnes conditions.Chez les messieurs, Marc-Henri Vandenberghe s’est montré le plus rapide.explique le jeune homme originaire d’Hollain, qui court sous le label Running Safe.Chez les dames, Virginie Dujardin a dominé l’épreuve. Elle était venue comme d’habitude avec sa fille Auxanne et sa sœur Catherine.