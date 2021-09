Les jeunes joueurs chargés de faire tourner l’entrejeu ne sont pas légion en P1. Mais au Pays Blanc, Gwen Rustin compte sur Adrien Detemmerman, 21 ans, pour faire tourner la boutique.

Le format de poche se sent très bien en ce moment, ce qui n’a pas toujours été fréquent ces dernières saisons. "J’ai connu pas mal de pépins physiques mais maintenant, je me sens à 100 % et j’aimerais enchaîner les matchs."