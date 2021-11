Absent des premières sélections, puis revenu dans un rôle de réserviste avant une titularisation à Tournai qui a tourné court suite à une blessure, Adrien Vallera n’a pas connu le début de saison espéré. Mais le milieu de terrain de 29 ans - pour encore quelques jours ! - est revenu progressivement et s’est imposé dans un rôle inattendu, à l’arrière gauche. Un retour dans le onze de base qui coïncide avec le début de la bonne série du Pays Vert. Tiens, donc !

Adrien, voilà le Pays Vert avec un 10 sur 12 suite à sa victoire face à PAC Buzet : qu’est-ce que ça vous inspire ?

"Sur le match en lui-même, qu’on mérite la victoire car jamais je n’ai senti l’adversaire capable de la contester ! Sur le terrain, on était zen. Il n’y a pas eu de panique, on sentait qu’on gagnerait. Quant au bilan, il est excellent. On était au pied du mur après les huit premiers matches qui constituaient un menu corsé. Depuis Braine, on devait prendre des points. On le fait bien mais continuons ! Si on s’impose à Gosselies, on pourra aborder la suite sereinement."

Il y a un truc qui nous chiffonne : le Pays Vert ne sait pas gagner sans se faire peur…

"Nos victoires ne sont jamais larges (NDLR : Ath a remporté ses cinq matches avec, à chaque fois, un but d’écart). À Braine, on mène 0-3 mais on ne gagne que 3-4. À Stockel, on a souffert dans le jeu et il faut un penalty pour s’en sortir. Contre PAC Buzet, on domine, on doit mener 3-0 à la pause mais c’est 1-1 suite à un but gag et ce n’est que 2-1 à la fin."

Avec un dernier coup franc heureusement sorti par Zimine…

"Si PAC égalise là, alors ça aurait été un hold-up. Mais oui, c’est le foot et on n’aurait pu que s’en mordre les doigts. En fait, on a du mal à se mettre à l’abri. C’est un défaut, comme celui d’encore donner trop de buts à l’adversaire."