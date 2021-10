Les chiffres bruts ne devraient laisser place à aucun suspense mais la réalité du terrain sera tout autre avec des Casseroles revigorées depuis la quête du premier point face à Saint-Ghislain. Alan Gyde – dernier forfait – insiste sur l’importance de rester maître chez soi. “Après un contact à l’entraînement, mon genou a craqué. J’ai craint une rupture des ligaments mais on s’oriente plutôt vers une petite entorse ; ça me promet quelques semaines d’arrêt.” Il passait une IRM ce vendredi soir…

Alan, 19 ans, petit nouveau au sein l’équipe et vous avez tout joué. Une surprise ?

“Oui et non ! J’avais envie de prouver en arrivant. Je pense avoir fait de bons matches de préparation car j’étais fit. Je ne me suis quasi pas arrêté ; deux semaines à peine avec Mouscron avant de rejoindre Tournai. Je savais aussi à quoi m’attendre – je joue en Belgique depuis longtemps – j’espère que le club me servira de relance. Tout ce que je veux, c’est jouer, prendre de la confiance et de l’expérience.” (...)