Le cyclisme féminin a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines avec la création d’une première équipe de filles en Wallonie. "Une très bonne chose", se réjouit la résidente Ploegsteert . "Moi, cela fait 14 ans que je fais du vélo, et il n’y avait jamais eu une équipe féminine en Wallonie. C’est donc très positif."

Mais l’actuelle meilleure cycliste francophone ne fait pas partie de Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies. La sœur de Jonas Castrique est restée fidèle à Lotto-Soudal. Une équipe UCI, d’un niveau supérieur à celle qui vient d’être créée. Une formation dans laquelle elle va entamer sa quatrième saison.

"J’arrive dans ma dernière saison chez les espoirs, ce sera donc une année importante", poursuit Alana Castrique. "Il est temps de mettre toutes les chances de mon côté. Je suis motivée. La saison 2020 a été difficile, avec les annulations de courses, avec le coronavirus et avec une blessure au genou. Je n’ai pas pu profiter de mon maillot de championne de Belgique des moins de 23 ans. Et avec ma blessure, je n’ai pas pu défendre mon titre quand le National a eu lieu. Dans ce contexte, j’ai assez mal vécu la fin de saison. Mais j’ai bien repris. Je me suis bien préparée cet hiver. Je viens de réaliser un bon bloc d’entraînement, avant de faire une période de repos actuellement pour ma session d’examen, comme je combine le vélo avec des études de kiné. Mais je viens de réaliser un bon test à l’effort, qui était meilleur que celui de l’an passé à pareille époque."

De bon augure pour la saison qui arrive. Quelles seront ses ambitions ? "Je veux récupérer mon titre de championne de Belgique sur la route. Je pense en avoir les capacités. Il me reste le titre de championne de Belgique du contre-la-montre des espoirs, puisque celui-ci n’a pas eu lieu. Mais j’espère le conserver. Après, au niveau des autres ambitions, j’espère décrocher une sélection pour le Championnat d’Europe. Et pourquoi pour celui du monde, qui aura lieu en Belgique."