Après une année galère en 2020, Alana Castrique a retrouvé le sourire. Double championne de Belgique espoirs en 2019, sur la route et sur le chrono, elle avait perdu ses maillots tricolores à l’issue de la saison dernière, marquée par le coronavirus et quelques ennuis de santé. Mais la roue tourne à nouveau dans le bon sens pour la soeur du coureur pro Jonas Castrique, qui avait déjà terminé sixième, mercredi, du Championnat de Belgique du contre-la-montre. Sur l’exigeant parcours de Waregem, elle s’est classée troisième du championnat de Belgique ce dimanche. Elle a réglé au sprint le peloton fortement réduit par une course intense pour la troisième place, quelques secondes seulement après l’arrivée en solitaire de la favorite Lotte Kopecky et Julie Van de Velde.

En terminant sur cette troisième marche du podium, la Hennuyère a terminé l’épreuve comme première des moins de 23 ans. Elle récupère donc son maillot de championne de Belgique chez les moins de 23 ans.