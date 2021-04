Très motivée cette saison, avec l’envie de prendre sa revanche sur une année 2020 en demi-teinte, marquée par ce coronavirus, Alana Castrique ne peut pas s’exprimer comme elle le souhaiterait actuellement. L’ancienne double championne de Belgique espoirs est diminuée par des pépins physiques. "Je souffre de crampes à l’estomac", commente celle qui est dans sa quatrième saison chez Lotto-Soudal Ladies. "Cela arrive en course, après nonante kilomètres environ. Et quand ça arrive, je ne suis plus là. Il n’y a plus personne… Un peu comme à Gand-Wevelgem. J’avais fait une bonne course, j’étais parvenue à accrocher un bon groupe durant une grande partie de l’épreuve. Et puis, dans les vingt derniers kilomètres, c’est à nouveau arrivé. Je n’avais plus de force. Ma course était terminée."