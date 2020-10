Ce n’était pas forcément prévu pour cette année. Depuis qu’il a été nommé nouveau manager du recrutement des arbitres à l’ACFF (l’Association des Clubs Francophone de Football), Alexandre Boucaut fourmille d’idées qui se concrétisent très rapidement.

Même s’il n’a pris ses fonctions que le premier janvier dernier, l’arbitre de division 1 a lancé divers projets comme le Referee Academy et le Referee Ambassador. Le premier cité consiste à ce que chaque centre de formation de club de D1A Wallon constitue une équipe de jeunes arbitres afin de les former pour qu’ils dirigent des matchs de foot à cinq et à huit. Le Referee Ambassador pousse les jeunes footballeurs de plus de treize ans à arbitrer certaines rencontres des - de treize ans.