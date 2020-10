Le joueur de la Real estime que la décision est illogique car les équipes professionnelles ne sont pas à l’arrêt.

La saison est décidément bien particulière pour les joueurs de la Real.

Après avoir joué leur… premier match de championnat samedi, ils disputeront enfin ce mercredi leur rencontre face à Ganshoren qui avait été reportée trois fois auparavant. Déjà à l’arrêt total pendant dix jours quand les cas de Covid se sont multipliés dans l’effectif, les Hennuyers devront après continuer à ronger leur frein pendant quinze jours. De quoi irriter Allan Kimbaloula. “Ce n’est pas une décision logique sur le plan purement sportif. Si on arrête pour raisons médicales, pourquoi on continue de jouer dans les divisions supérieures ?”, s’interroge le buteur.

Fataliste, l’international congolais reconnaît vivre au jour le jour depuis l’épidémie. “Samedi, jusque dans les dernières heures avant le match, on se demandait si on allait jouer. On s’adapte, on ne peut rien y faire…” (...)