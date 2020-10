Le joueur a été écarté de l’équipe première.

Les mots sont posés, réfléchis mais la déception se ressent. Fidèle depuis toute sa vie à Herseaux, excepté une petite année à Estaimbourg, Anthony Debue a été écarté la semaine dernière du groupe P2 de la RUSH. “Je suis déçu. Au-delà de la pertinence ou non de la décision, je trouve que l’approche n’est pas terrible. On s’est vus avec Julien Deconinck la veille à l’entraînement et il ne m’a rien dit. J’ai reçu un SMS le lendemain pour me dire que j’étais écarté. Je l’ai mauvaise”, confie le dernier rempart d’Herseaux.

Avec trois défaites en quatre matchs avant la mise à l’écart de leur keeper ainsi que de cinq autres éléments, les Hennuyers ont manqué leur début de championnat mais il ne faut pas oublier que le club est promu. Pour aborder ce nouvel exercice dans une division qu’ils ont connue dans un passé récent, les Herseautois avaient pourtant misé sur la continuité. “Il n’y a pas eu énormément de mouvements et nous avons le même entraîneur mais contrairement à la saison dernière, on ne ressent plus de plaisir. Il y a beaucoup de pression mise ce qui est incompréhensible. Il y a trop de professionnalisme dans l’amateurisme et à Dottignies, on a bien vu que cette approche élitiste ne fonctionnait pas”, décrit celui qui est présent dans le but d’Herseaux depuis treize ans.