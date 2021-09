Sa victoire conquise la semaine dernière à Ploegsteert n’a pas la même valeur que son succès d’étape sur le Tour de Liège, en 2018, à un niveau plus élevé. Mais elle restera comme un des beaux moments de la carrière d’Anthony Debuy. Car le solide élite sans contrat s’est imposé à domicile, chez lui, dans son fief cycliste de Ploegsteert.

"Cela rend cette victoire très particulière, surtout que je n’avais plus gagné depuis 2018", commente-t-il. "Cette année, je m’étais classé deux fois deuxième, je tournais autour du succès (NdlR : il a encore terminé quatrième sur une centaine de partants ce week-end, à Courtrai), mais sans l’obtenir. Je suis donc très content de retrouver la saveur de la victoire. Quand on est coureur cycliste, on a envie de passer en premier la ligne d’arrivée ! En m’imposant, je me suis donc dit : Enfin ! En plus, il s’agissait du Grand Prix Frank Vandenbroucke. J’étais petit et pas encore dans le vélo quand VDB réalisait ses grands exploits, mais cela reste spécial de remporter ce Grand Prix. Je regarde encore des vidéos de ses victoires. C’était phénoménal, il faisait rêver avec sa façon de courir, offensive. J’ai essayé de rouler comme ça à Ploegsteert et cela a fonctionné. D’abord en intégrant une échappée de sept coureurs, avant de partir seul, d’être repris par deux gars dans le dernier tour et de remporter le sprint." (...)