Dès la saison prochaine, Alexandre Boucaut se sentira moins seul en tant que Wallon picard actif au plus haut niveau de l’arbitrage belge. Le Mouscronnois d’origine sera en effet rejoint par un autre sifflet de la région : Anthony Letellier. Le Tournaisien a appris la bonne nouvelle ce jeudi. Entretien avec un arbitre qui s’est battu pour vivre son rêve et qui espère bien aller encore plus loin. Il a le temps, à 27 ans seulement !

Anthony, félicitations ! Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que vous étiez nommé dans le monde pro ?

"Merci. C’est forcément beaucoup de joie car il y a eu énormément de boulot derrière. Cela faisait un moment que je courais après cela. Cela faisait notamment trois ans que j’étais dans le groupe élite de l’ACFF mais aussi dans le Top B-Core qui rassemble les meilleurs arbitres amateurs."

Mais avec l’arrivée du Covid, votre progression a été ralentie pour ne pas dire quasiment stoppée…

"Cela a été effectivement deux années spéciales. (...)