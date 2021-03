Il y avait eu un premier rendez-vous manqué avec la Belgique. Ce ne sera finalement pas à Dottignies comme cela aurait pu se faire il y a quelques années mais c’est à Herseaux qu’Anthony Szulda découvrira le football du royaume. “Ça a toujours été dans un coin de ma tête mais le football belge est un monde fermé pour un entraîneur français. Je suis très heureux de rejoindre Herseaux.”

Une arrivée qui trouve sa source lors d’un entretien téléphonique avec son prédécesseur Julien Deconinck. “J’ai vu dans un article qu’il démissionnait. C’est quelqu’un que j’ai connu à travers mes expériences en France. On s’est appelés et il m’a dit que mon profil correspondait parfaitement au club et que je représenterais la continuité dans son travail.” (...)