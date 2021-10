Une victoire contre Solre pour ne dépendre de personne. Beloeil possède en quelque sorte une balle de set. La RUS peut s’emparer de la première tranche ce dimanche. Bizarrement, à l’inverse des dernières saisons, on parle moins de Beloeil. Pourtant, les hommes de Sébastien Terlin affichent une belle régularité et pourraient donc transformer un premier essai après un tiers de championnat.

"Les saisons précédentes, sans doute de par nos gros transferts, on nous mettait sur un piédestal", souligne le défenseur Antoine Fretin. "Cette fois, nous avons perdu plusieurs joueurs, mais dans le même temps, nous nous sommes renforcés aussi et quelques bons jeunes ont intégré le groupe. Au final, on fait les efforts les uns pour les autres et on crée tous ensemble cet état d’esprit. On ne marque peut-être pas 5 ou 6 buts à chaque match, mais on fait preuve de constance, ce qui manquait un peu auparavant. On ne prend pas beaucoup de buts non plus." (...)