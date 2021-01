A 28 ans, la Rongycienne Kelly Decaluwé a décidé de prendre part à l’aventure Bingoal Wallonie-Bruxelles Ladies, la nouvelle équipe féminine wallonne lancée par l’ex-double championne de Belgique Ludivine Henrion.

"Durant le premier confinement, il a fait beau et j’ai souvent enfourché mon vélo, explique Kelly. Par le passé, je n’avais pas osé passer ce cap mais ça faisait un an ou deux que j’y pensais. Je ne voulais pas avoir de regrets. J’ai pris contact avec Ludivine et voilà. Le vélo a toujours fait partie de mes disciplines favorites en tant que triathlète."