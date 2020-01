Avec deux nuls consécutifs face à des équipes qui pointent devant au classement (Ganshoren et Manage), le Pays Vert a débuté l’année 2020 d’une meilleure manière qu’il n’avait conclu 2019. Preuve qu’un souffle nouveau plane au-dessus des Athois : ils n’ont pas encaissé le moindre but dimanche dernier, une performance qui n’avait plus été atteinte depuis le… 6 octobre dernier, soit 12 matchs !

S’il y en avait bien un qui était heureux du côté de l’effectif de Fabrice Milone à l’issue de ce match nul et vierge, c’était bien Arnaud Mercier, le portier du Pays Vert. Entretien.