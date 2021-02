Les bilingues étaient à la recherche d’un gardien après l’annonce du départ de Nicolas Delvingt pour Enghien.



"Je retourne en P1 car en raison de la crise sanitaire, j’ai découvert une vie sans foot et je ne veux plus m’investir autant. En plus, le projet de Biévène est intéressant. C’est une équipe à reconstruire avec pour objectif, pour ma part, d’encadrer les jeunes. C’est motivant même si c’est aussi un pari risqué car le club vient de remonter en P1", indique Arnaud Mercier.

Nouveau challenge pour le gardien Arnaud Mercier. Après avoir passé six saisons au Pays Vert et notamment connu la montée en D3, il va rejoindre Biévène en P1.