Dimanche, le RFC Tournai a décroché son premier succès à l’extérieur, qui plus est chez le leader, en affichant un certain réalisme et beaucoup de solidarité. Des points forcément appréciés par le coach, Jérémy Descarpentries, qui estime cependant que son groupe s’est peut-être trop vite reposé sur ses lauriers.

"Nous avons fait preuve d’efficacité pour mener 0-2. C’est très bien. Mais ensuite, on a pris le match trop facile et nous sommes mal positionnés sur le 1-2 qui intervient juste avant la pause. Il y a décalage, centre et but. (...)