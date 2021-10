Le temps n’a parfois pas d’emprise sur les gens. Aurélien Verzele est à ranger dans cette catégorie-là. Alors qu’il fêtera ses 38 ans ce lundi, le Mouscronnois continue de rayonner sur les pelouses flamandes de D2 amateurs. L’intensité provoquée par presque deux décennies passées à arpenter les terrains des séries nationales aurait pu le cramer.

Pourtant, le capitaine de Zwevezele continue de se montrer indispensable sur son couloir droit à tel point que son entraîneur Hans Cornelis, l’ancien brugeois, ne l’a pas encore sorti de l’équipe cette saison.

Le football comme soupape de décompression

"Il y a quelques années, je ne pensais pas avoir une telle longévité même si la force de caractère m’a toujours représenté", sourit le principal intéressé. "Quand Izegem et Ingelmunster ont fusionné ensemble il y a cinq ans, je me suis posé beaucoup de questions. La perspective d’arrêter flottait dans mon esprit. Cela faisait plusieurs étés que Zwevezele me courtisait. Je me suis dit que je partais encore pour une année mais je m’y plais tellement que je ne vois pas le temps passé." (...)