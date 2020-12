Citoyen de Belœil, Olivier Coddens a plusieurs cordes à son arc. Dessinateur de profession dans un bureau d’études à la Province de Hainaut, il est aussi entrepreneur dans l’âme.

Début 2017, il lançait l’Urivabo, un combiné urinoir-lavabo. Après avoir uriné, un robinet vous permet de vous laver les mains sans vous déplacer et l’eau utilisée pour les mains est récupérée pour nettoyer l’urinoir, explique Olivier Coddens.

Parmi ses cibles potentielles comprenant écoles et Horeca, Olivier avait également pointé les infrastructures sportives. "J’ai eu l’occasion de rencontrer quelqu’un qui montait des banquettes dans le stade du Standard et qui m’a dit que mon projet pourrait peut-être intéresser le club. J’ai pris contact et j’ai eu l’occasion de vendre un Urivabo. Il va être installé la semaine prochaine dans les loges, en test. Si le produit plaît, je pourrai envisager d’en faire installer d’autres."

Ce n’est pas uniquement le design de l’Urivabo qui devra convaincre. À côté de l’aspect esthétique, il y a le volet écologique et le gain financier. Depuis sa création, l’Urivabo a évolué vers un format 2.0. "Une personne est venue m’épauler et a réalisé des tests pour faire évoluer le produit. Aujourd’hui, on peut dire que la réduction au niveau de la consommation en eau est de l’ordre de 85 %", assure Olivier Coddens.

Aucun contact manuel n’est nécessaire. Un déclenchement électronique se produit, avec contrôle du débit et arrêt automatique. Le tout en une quinzaine de secondes. "Les supporters n’auront plus d’excuse. Une étude a montré que près de deux tiers des hommes en Europe ne se lavent pas les mains après leur passage aux toilettes", précise Olivier.

Concernant le design, l’Urivabo peut être customisé avec inclusion du logo du club ou de l’entreprise. "Il coûte 1 495 € HTVA. Tout compris, dont le kit de placement et la robinetterie. Le coût est amorti grâce aux économies sur l’eau."

L’entrepreneur espère pouvoir vendre d’autres appareils aux Liégeois et pourquoi pas convaincre d’autres clubs.

Olivier Coddens sent que la mayonnaise prend. "À la base, j’en vendais juste un de temps en temps. Depuis le début de l’année, j’en ai déjà commercialisé 16. L’effet Covid avec l’importance de l’aspect sanitaire, peut-être."

Infos : www.urivabo.be