Le jeune milieu offensif (18 ans) s’entraînait déjà depuis le début de la préparation avec les Péruwelziens.



Il y a un an, il avait quitté Wiers pour aller tenter sa chance à la REAL et essayer d’apparaître le plus souvent possible dans l’équipe de D2 amateurs. La crise sanitaire est ensuite passée par là.

Le Péruwelz FC annonce l’arrivée d’Aymé Henrard.