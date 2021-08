Le jeune milieu offensif quitte la REAL pour rejoindre Péruwelz en P1.

Le PFC a acté officiellement l’arrivée dans ses rangs d’Aymé Henrard. Le joueur de 18 ans a donc fait le choix de rejoindre Péruwelz après une expérience pourtant positive mais écourtée à la REAL en raison de la crise sanitaire.

Il y a un peu plus d’un an, la REAL, qui avait envie de donner sa chance à un jeune de la région, avait jeté son dévolu sur le milieu offensif de Wiers, qui avait véritablement éclaté chez les Mauves en P2. Si le Covid ne s’était pas invité, Aymé aurait pu faire son trou dans le noyau de D2 amateurs et emmagasiner un maximum d’expérience.

Durant cette longue intersaison, il a beaucoup réfléchi avant d’opter pour Péruwelz et la P1. “À la base, j’étais (...)