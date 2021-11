La suspension de Sébastien Montuelle suite à son exclusion face à Soignies a forcément engendré des changements entre les perches péruwelziennes, non seulement en P1 mais aussi en P2. Le week-end dernier, Maxim Vandendooren avait pris place dans le but avec l’équipe A tandis que le jeune Leo Bocquillon, 16 ans et demi et gardien des U19, était titulaire en équipe B contre Enghien.

Leo avait déjà figuré à plusieurs reprises sur le banc avec la P1 et il était monté après l’exclusion de Montuelle. "Ce jour-là, tout le monde m’avait mis à l’aise. J’ai joué 20 minutes mais le match était déjà plié. Je n’ai pas eu de gros arrêts à faire, plutôt des ballons au pied à négocier."

Dimanche dernier, c’est donc en tant que titulaire avec la P2 que Leo a évolué. "Je trouvais logique que Maxim soit titulaire en P1 et moi en P2. Il le méritait. (...)