Ce qui est en train de se passer du côté de la Raquette Rouge de Basècles est tout bonnement incroyable. Le club possède déjà une équipe dames en Super Division. Ce week-end, l’équipe B a gagné le droit d’évoluer en Nationale 1 la saison prochaine et l’équipe C est en passe de rejoindre la N2. Tout ça en six années à peine ! Un formidable travail mené sous l’égide d’Aurore Raulier et de Caroline Massart, qui ont aussi su s’entourer des bonnes personnes pour mener le projet à bien.