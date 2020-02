Saison compliquée pour les deux équipes premières en régionales. Le spectre des descentes plane.

C’est une dernière ligne droite assez stressante pour le club kainois. La R1 est engluée dans le bas de classement et la coach, Kathy Wambe, a jeté l’éponge. Et la R2 est dernière de sa série et a de grandes chances d’effectuer l’ascenseur.

Le vice-président, Benoît Lefebvre, ne s’attendait pas à de telles déconvenues au mois d’août.