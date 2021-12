Il reste peu de rescapés de Wallonie picarde au niveau des huitièmes de finale de la coupe du Hainaut qui se disputent ce week-end.



Beloeil recevra Mons B avec l’ambition de franchir un tour supplémentaire, tout en sachant que Sébastien Terlin et ses hommes sont également toujours en course pour le titre en P1 et qu’il est temps de recharger les batteries après quelques semaines chargées et aussi avec pas mal de joueurs sur la touche. (...)