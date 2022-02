Depuis l’annonce de Sébastien Terlin de ne pas rempiler à Beloeil (P1), les dirigeants de la RUS lui cherchaient un successeur. Ils l’ont trouvé en la personne de Chemcedine El Araïchi, ex-international marocain.

"Nous avions plusieurs noms sur une liste et trois se dégageaient, confie Christophe Debaisieux, manager de Beloeil. Nous avons pris la décision de désigner Chemcedine et nous l’avons annoncé au groupe ce dimanche. Il a plus de 400 matchs à son actif en D1, beaucoup d’expérience donc. Il exerce actuellement comme T1 à Pâturages et a aussi été T2 aux Francs Borains et à Mons. Nous avons opté pour quelqu’un du Borinage pour apporter un nouveau souffle suite à l’annonce de Sébastien et la personnalité de Chemcedine collait bien à ce que nous souhaitions. Le courant est vite passé. C’est quelqu’un d’intelligent, qui connaît le foot et nous espérons une collaboration fructueuse."