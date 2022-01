On l’a dit, ce week-end de reprise propose plusieurs matchs au sommet en P1, dont le traditionnel derby entre Beloeil et Péruwelz. À l’aller, les Péruwelziens l’avaient emporté grâce à deux buts rapidement inscrits par Gérald Beugnies.

À l’heure actuelle, Beloeil fait partie des co-leaders avec Molenbaix et Monceau. Péruwelz suit à trois points. L’occasion donc pour le PFC de revenir à hauteur de son meilleur ennemi. Mais Jonathan Krys doit composer avec de nombreux absents et n’a pas eu beaucoup de mal à établir sa sélection puisque les choix étaient vite faits.

"J’ai Guelton qui est suspendu, Evina qui a le Covid, Gomis et Menet blessés, Gahungu et Mercier incertains et Milito indisponible. Maintenant, ce qui me rassure, quand je tends l’oreille, c’est que les autres clubs connaissent les mêmes soucis, indique le T1 péruwelzien. Quand vous avez trois ou quatre joueurs freinés par le Covid, ça fausse la donne. Certaines équipes seront quand même peut-être plus chanceuses que d’autres à ce niveau."