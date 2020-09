Il ne sera chez les élites sans contrat et espoirs que l’an prochain, mais Benjamin Vandenbroucke, comme de nombreux autres juniors, roule déjà cette année sur des épreuves avec des coureurs des catégories supérieures. Dans ce contexte très particulier du coronavirus, il ne reste quasiment plus de courses pour les non-pros.



"Depuis la reprise, cet été, je n’ai effectivement roulé en course que quatre ou cinq fois", commente Benjamin Vandenbroucke. "Heureusement, il y a les épreuves de l’ECW (pour Entente Cyclisme Wallonie). Ce sont des courses qui ont la particularité de rassembler plusieurs catégories. Et elles ont le mérite d’exister. Pour nous, c’est mieux que rien ! Cela nous permet de maintenir des efforts de courses, de conserver du rythme. Et de se faire plaisir en épinglant un dossard au maillot."