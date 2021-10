Biévène a obtenu un très beau succès le week-end dernier sur la pelouse de Ransart (1-3). Une première victoire sur le terrain puisque jusqu’à présent, les bilingues n’avaient gagné que sur tapis vert face à Hornu. Une victoire importante donc dans l’optique du maintien.

Arnaud Mercier, le portier de Biévène, ne dira pas le contraire. "La chance a été de notre côté cette fois et c’est tant mieux. Ransart a touché la barre tandis que nous avons marqué à la moindre occasion."

Cette belle réaction de Biévène après des semaines de vaches maigres coïncide aussi avec le retour progressif de plusieurs joueurs expérimentés. "C’est vrai que des joueurs comme Sakanoko et Vanhoutte étaient blessés et ont fait leur retour dans l’effectif. J’ai moi-même souffert d’une pubalgie et avec le coach, nous avons décidé d’essayer d’accélérer mon retour, indique Arnaud Mercier. J’étais revenu il y a deux semaines contre Beloeil, où j’ai malheureusement été exclu. Ici, à Ransart, tout s’est bien passé. Globalement, je pense que les retours de joueurs avec plus d’expérience ont un peu rassuré tout le groupe. Il faut dire aussi que nous évoluons avec pas mal de nouveaux et que les automatismes commencent seulement à se mettre en place…"

C’est encore un client qui se présentera sur la route d’Arnaud et de ses équipiers ce dimanche avec la réception de Monceau. "Contre des concurrents directs, nous ne sommes pas parvenus à gagner. Dès lors, tout le monde nous voit battus contre les gros et c’est peut-être l’effet de surprise qui peut jouer en notre faveur. Nous n’avons de toute façon rien à perdre mais bien tout à gagner dans ce genre de rencontre face à un ténor", assure Arnaud.

La route du sauvetage est encore longue pour Biévène, qui va tenter de grappiller petit à petit. "Nous ne devons penser à rien d’autre qu’au maintien pour l’instant", conclut Arnaud.