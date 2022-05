Tout récemment, la Royale Nouvelle Bricole basècloise, société de billard aux trois billes, organisait une rencontre placée sous le signe de l’amitié franco-belge en accueillant le club français de Marly. Chaque équipe était composée de 12 joueurs qui s’affrontaient à la partie libre ou aux trois bandes. La victoire est revenue à Basècles.

Au cours de la cérémonie de clôture, les responsables du club ont rendu hommage à Jean Ghiot, président de la société décédé fin 2020.

La Royale Nouvelle Bricole a été créée le 3 janvier 1950. "Le billard aux trois billes est loin d’être réservé à quelques adeptes initiés qui s’y adonnent en cercle fermé. Il est au contraire un agréable moyen de délassement qui peut être considéré comme un sport quand il est pratiqué à un certain niveau. Malheureusement, la moyenne d’âge des pratiquants devient de plus en plus élevée. La tradition se perd et la discipline manque de visibilité, notamment à la télévision, contrairement au snooker. En outre, avec sa réputation d’être exigeante, elle peine à attirer de nouveaux joueurs", assure José Thaon, qui avec Gui Normand, Jacques Mauroit et Michel Lafort fait partie des plus anciens membres de cette société reconnue royale en l’an 2000 !

© DR

Du côté de Basècles, le comité en est persuadé, le billard carambole peut avoir un rôle éducatif pour les plus jeunes. "La bienséance ainsi que le respect de l’adversaire et de l’arbitre sont de tradition lors de chaque rencontre, poursuit José Thaon. A Basècles, les parties se déroulent dans une magnifique salle, dans laquelle sont installés quatre billards, construite au sein du complexe de la Maison du Peuple. Les portes du local sont toujours grandes ouvertes pour accueillir les personnes intéressées par cette activité qui exige réflexion, précision, concentration et maîtrise de soi."

La société a déjà organisé de nombreuses compétitions de haut niveau auxquelles ont participé plusieurs champions nationaux et même mondiaux. Aujourd’hui, la Royale Nouvelle Bricole compte encore une vingtaine de membres actifs.