Le défenseur avait dû être emmené en ambulance lors du match face à Beloeil.

Le Pays Blanc est venu arracher un point à Beloeil ce dimanche mais plusieurs joueurs antoiniens ont été victimes de blessures pendant la rencontre.

C’était ainsi le cas du défenseur Loïc Delval, commotionné suite à un choc avec le Beloeillois Antoine Fretin en première période. Un tête contre tête comme il peut s’en passer sur les terrains de football lors d’un duel. Loïc avait dû quitter le terrain après 35 minutes de jeu avant d’être emmené en ambulance vers les urgences.

Après des examens, il s’est avéré que le joueur avait plusieurs petites fractures au visage. Elles se situent côté gauche, autour de l’œil.

"J’en ai une sous l’œil, une au-dessus et une autre près de la tempe. D’après les premiers résultats, l’opération ne devrait pas être nécessaire. J’ai la tête un peu lourde mais c’est supportable. Je vais pouvoir reprendre assez vite la course. Par contre, je dois éviter les chocs pendant environ deux mois et j’aurai bien entendu des visites de contrôle à effectuer", explique Loïc.

Si tout se passe comme prévu, Loïc Delval peut espérer retrouver le chemin des terrains juste après la trêve hivernale.