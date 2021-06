Boxe : Thomas Vanneste combattra bien ce samedi Tournai-Ath-Mouscron G. Dx Le Mouscronnois espère devenir prochainement champion de Belgique des lourds. © Devaux

Cette fois sera sans doute la bonne. Sauf catastrophe, Thomas Vanneste (lourds) combattra à La Louvière ce samedi 26 juin. Il attend ce combat pro depuis longtemps.



"Le combat est bel et bien confirmé pour samedi. Ce sera finalement contre un Croate, Igor Mihaljevic. Ma préparation s’est déroulée à merveille. La pesée aura lieu ce vendredi 25 juin à 18h. Mon entraîneur-manager Michel Talki et moi sommes confiants pour faire un combat du tonnerre. Nous sommes bien au courant du fait que je suis très attendu dans cette discipline, mais je ferai mon travail. Mon but est d'être champion de Belgique au plus vite", indique Thomas Vanneste.