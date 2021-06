Que devient Bruno Carton-Delcourt ? Souvenez-vous, ce spécialiste des épreuves multiples a connu l’univers pro. Neuf fois champion de Belgique depuis les cadets jusqu’aux seniors, il a pris part à de nombreuses compétitions internationales. Une période sur laquelle, à 33 ans, il se retourne sans trop de nostalgie mais plutôt avec le sentiment d’avoir vécu une belle aventure. Petit bond… dans le temps.

Bruno, rappelez-nous quel est votre record au décathlon ?

"C’était lors d’une coupe d’Europe à Saragosse en 2009. J’avais réalisé 7472 points."

Pourquoi avoir choisi les épreuves multiples ?

"Je me souviens des moments passés à l’UAFA, fruit d’une fusion des clubs d’Ath et de Flobecq. Denis Flameng m’a fait comprendre que j’étais bon dans toutes les disciplines. De fil en aiguille, je me suis dirigé vers les épreuves multiples. J’appréciais particulièrement les sauts : longueur, hauteur, perche."