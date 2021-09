Le cyclisme féminin continue de se développer. La plupart des grandes courses ont désormais leur épreuve féminine. Et de plus en plus d’équipes pros masculines ont développé une formation pour les dames également. Depuis très longtemps présent dans les pelotons des hommes, le team Cofidis a décidé de suivre le mouvement. À partir de la saison prochaine, l’équipe du Nord de la France aura elle aussi un effectif féminin.

La formation dirigée par Cédric Vasseur vient d’annoncer ses premières recrues. Dix noms ont été annoncés : l’Allemande Clara Koppenburg, l’Australienne Rachel Neylan, la Canadienne Gabrielle Pilote Fortin, l’Italienne Martina Alzini, la Danoise Pernille Mathiesen, les Françaises Sandra Levenez, Valentine Fortin, Olivia Onesti et Cédrine Kerbaol. Dans cet effectif international, il y aura aussi une Belge, avec la Wallonne Alana Castrique.

La cycliste de Ploegsteert, toujours concentrée sur ses études de kiné (elle vient d’entrer dans sa troisième et avant dernière année) y a signé un contrat pro d’un an. "J’en suis très heureuse" (...)