C’est sans aucun doute le transfert du printemps en tennis de table dans la région. Cédric Merchez a donc décidé de quitter la Super Division et Virton et a accepté de venir épauler la Palette Bon-Secours en N2 afin d’aider le club à atteindre le plus vite possible la N1. A 42 ans, Pupuce en a encore sous le pied et dans les mains. Il ne manque pas de projets. Entretien.

Cédric, pourquoi avoir opté pour Bon-Secours ?

"Je voulais revenir dans la région, notamment pour des raisons familiales. En restant 6 jours sur 7 à Virton, c’était difficile pour moi de combiner le tout. Je cherchais donc un beau défi dans une Nationale 1 ou une Super Division près de mon domicile tournaisien mais en Super, il n’y a pas beaucoup de clubs dans le coin."