Si certains – Luingne, Estaimbourg et Enghien – ont poursuivi leur petit bonhomme de chemin, d’autres ont eu plus de mal…

On pense immédiatement à Ere qui s’est sorti presque miraculeusement du traquenard mis en place par Esplechin. C’est peu de dire que François Echevin était frustré : “Quand on mène 2-0 au repos et à vingt-cinq minutes de la fin, on ne peut pas s’incliner : on prend le 2-1 sur phase arrêtée, on n’est pas bien au marquage ; on reprend l’avance mais le troisième but visiteur hors-jeu nous a fait mal tout comme le ballon de 4-3 galvaudé. C’est la différence entre une équipe dans la spirale négative et une autre en pleine bourre. Ere s’est montré patient en sachant bien que sur quinze ballons balancés, même si douze s’achevaient par un hors-jeu, il y en aurait bien un qui finirait par passer.”

Ajoutez un Bourrichon toujours aussi précieux… “Mentalement, c’est un peu compliqué, continue le coach du FC. J’ai trouvé qu’on était bien en place en équipe. Le dénouement en a fait réagir certains à chaud, ce n’est pas toujours positif. On va encore faire le gros dos devant Estaimbourg avant de croiser la route d’équipes contre qui il faudra engranger.” (...)