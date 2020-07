De nombreuses incertitudes planent encore sur la suite du challenge ACRHO 2020, qui avait débuté en février mais qui a vite été stoppé en raison de la pandémie, à l'instar de l'ensemble des joggings du pays. Mais quid de la suite, alors que certaines organisations revoient petit à petit le jour.

"J’ai envoyé des mails aux différents organisateurs concernés par cette fin de saison. J’attends les retours pour savoir où ils en sont concernant notamment les indispensables autorisations de la commune concernée , indique Jean-Luc Debaisieux, président de l’ACRHO. A l’heure actuelle, tout est supprimé jusqu’à la fin du mois d’août, soit y compris jusqu’au semi-marathon d’Hérinnes, initialement prévu le dimanche 30. Je sais que les organisateurs de la Corrida des Collines à Wodecq le 15 août sont partants, mais…"

Actuellement, la reprise est donc prévue lors des 10 km de Templeuve dans le cadre de la Fête à la vie. "Il faut voir si ce maudit virus ne va pas nous envoyer une deuxième vague. En tout cas, les Chemins d’Eole du samedi 24 octobre ne seront par exemple pas organisés cette année."



Un classement général global ne pourra être établi que s’il y a un nombre suffisant de manches organisées, ce qui semble peu probable.



En attendant, les joggeurs prennent leur mal en patience mais ne restent pas inactifs. C’est le cas de Jo Van Den Brulle, lauréat de l’édition 2019 du challenge.



"J'ai continué à m'entraîner comme toujours et même encore un peu plus. Ces derniers mois, je suis sorti à raison de 120 km par semaine. Jusqu'à la crise, c'était 105 km. Je me concentre actuellement sur le championnat de Belgique de course en montagne début août et sur le National de trail en septembre. J'ai maintenu de la vitesse en m'entraînant sur des intervalles et en essayant de temps en temps de prendre des segments intéressants sur Strava. J'espère en tout cas pouvoir encore utiliser mon numéro 1 sur l'ACRHO."