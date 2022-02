Kylie Lambert ne doit plus le prouver : elle est bien une des étoiles montantes de notre athlétisme belge ! Rentrée ce dernier samedi de Louvain-la-Neuve avec le titre francophone du 400 mètres indoor, elle démontre sa capacité à répondre présent en championnat. Si on lui connaissait déjà des qualités physiques, on apprend à connaître ses qualités mentales qui lui permettent de performer là où on est en droit d’attendre d’elle qu’elle le fasse. Le tout mis ensemble apporte la confirmation d’un énorme potentiel qui ne demande qu’à aller de plus en plus vite sur la piste. Car l’Enghiennoise affiliée au club du CABW ne se met aucun frein. À 17 ans, elle veut progresser pour mieux foncer.

Kylie, l’année commence bien avec ce titre aux championnats LBFA ; que peut-on en dire ?

"Qu’il y a beaucoup de satisfaction par rapport à ce que j’ai montré sur la piste. (...)