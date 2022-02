Avant même d’être sujet à de sérieux problèmes de santé, Thomas Loquet avait indiqué qu’il quitterait la présidence de l’Endurance Team de Chièvres après douze années passées à ce poste. Le nouveau comité vient d’être présenté.

Alexis Wiseur prendra en charge la gestion des équipements et la coordination des entraîneurs et entraînements. Laurent Samper reprend la tâche de trésorier. César Cauchie prolonge sa fonction de secrétaire et Erine Privé aura pour mission la gestion des licences (club) et le suivi des affiliations. Elle occupera la fonction de vice-présidente.

Actif depuis plus de dix ans au club, François Destrebecq devient président de l’ET Chièvres. Il en a déjà été le secrétaire pendant près de cinq ans. En tant que président d’honneur, Thomas Loquet continuera à faire profiter le club de son expérience.