Alors que tout reste possible en haut de tableau en P1 et que se profile un sommet entre Hornu et Beloeil, la RUS Beloeil, justement, a donc porté son choix sur Chemcedine El Araichi. L’ancien joueur de Mouscron, Roulers et Courtrai notamment succédera à Sébastien Terlin la saison prochaine sur le petit banc. Actuellement en poste en P2B à Pâturages, Chemcedine se prépare à relever un nouveau défi. Entretien.