Trois points sur trente et zéro victoire au compteur : la saison d’Havinnes a très mal commencé. Les dirigeants ont décidé de stopper leur collaboration avec Olivier Gossuin et ont fait appel à Christophe Seignez, un fidèle du club puisqu’il y a joué longtemps et y entraîne les U16. Une équipe avec laquelle je vais d’ailleurs continuer.

Christophe a déjà apposé sa griffe sur le groupe en organisant deux séances d’entraînement cette semaine alors qu’ils avaient normalement congé. "J’ai été convoqué par Pascal Choquet et les choses se sont concrétisées mardi, indique le nouveau T1. Pour moi, il était hors de question, vu la situation actuelle, de les laisser au repos. J’avais déjà eu l’occasion de voir les têtes déconfites des joueurs de l’équipe A après les séances. Il n’y en avait pas beaucoup qui repassaient à la buvette. J’ai contacté le capitaine pour qu’il convoque les joueurs à l’entraînement pour mercredi et jeudi. Mercredi, ils étaient quinze. Une belle surprise. Jeudi, j’en avais quatorze. Les absents m’ont prévenu et il y a même des joueurs blessés qui sont passés au stade. J’étais amplement satisfait."

Le physique doit suivre

Voilà pour l’aspect mental. Christophe va aussi s’atteler à la condition physique de ses hommes, en mêlant travail de fond et volet ludique, comme des jeux de possession en découpant le terrain en trois ou quatre zones. "Les joueurs ont bien donné. Et puis, j’ai déjà mis en place un nouvel échauffement. En P2, il faut pouvoir tenir 90 minutes. L’équipe a perdu pas mal de points en fin de rencontre. Encore le week-end passé contre Wiers. Il faut apprendre à ne plus perdre. J’espère à ce sujet que nous serons épargnés par les blessures et que je pourrai m’appuyer sur quelques cadres. Lancer des jeunes, c’est bien, on veut continuer à le faire, mais si vous en avez 6 ou 7 d’un coup dans l’équipe, ça ne tient pas."

La semaine prochaine, Christophe Seignez a programmé trois entraînements.

La rencontre face à Esplechin s’annonce très importante. "Les joueurs courent après un premier succès, qui ferait grand bien. Chaque point pris constituera déjà une victoire. J’avais quelques doutes mais j’ai vu des séances d’entraînement dignes de la P2 cette semaine. L’envie est là."