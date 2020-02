Après deux ans et demi passés du côté du stade Luc Varenne, le gardien s'est engagé avec Renaix.

C'est en tant que spectateur que Maxence Dannel était présent ce samedi soir au sein du stade Luc Varenne. Le portier s'était en effet engagé la veille avec le SK Renaix, club pensionnaire de D2 Amateurs.



Le désormais ex-Sang et Or tenait toutefois à venir saluer une dernière fois les supporters et ses anciens coéquipiers. Après le retentissant 6-0 affligé au Pays Vert, Maxence Dannel a su une nouvelle fois mettre l'ambiance comme il sait si bien le faire !