United Brussels – EHC Tournai 28-26

Après quinze jours “ de relâche ” en raison d’une pause imposée par le Covid qui est venu perturber la vie du vestiaire et d’une pause voulue par le calendrier en raison de la trêve internationale, l’Estudiantes était de retour sur les parquets en match officiel ce jeudi. Deux jours avant de retrouver le championnat avec un déplacement à Courtrai, c’est en Coupe de Belgique que les Tournaisiens devaient prester. Au menu du jour, un déplacement a priori plutôt facile au United Brussels, la lanterne rouge de la deuxième nationale, soit l’étage en dessous de celui de l’Estu. C’est dire si l’on voyait les troupes de Romain Poix déjà au stade des quarts de finale face à Tongres, une formation prestant en Beneleague !

Sauf que sur le terrain d’un adversaire qui ne compte pas le moindre point en championnat cette saison, il y a eu un couac pour les joueurs tournaisiens. Et même un gros couac avec une élimination qui laissera sans doute des traces. Du match, il y a peu à dire. Juste un constat à faire quand on zieute l’évolution du score : 15-13 à la pause en faveur des Bruxellois ; trois buts d’avance à dix bonnes minutes du terme ; un 28-26 qui vient s’afficher au coup de sifflet final de la paire arbitrale ! L’Estu a été mené de bout en bout.

De quoi ressentir un gros sentiment de déception ! “On aurait aimé jouer une Beneleague au tour suivant, pestait Arthur Huart. Cela nous aurait fait une belle expérience. Mais au vu de notre prestation, on ne le mérite simplement pas. On a mal commencé la rencontre face à un adversaire qui a tout donné dès le début. À 8-2, le Brussels a pris confiance. On n’a pas fait le nécessaire pour le sortir du match. Il y a cru et a bien joué alors qu’on a manqué d’efficacité devant et connu des trous en défense.”

Il reste désormais à voir si cette élimination inattendue est un accident de parcours ou si le mal est plus profond. “J’espère et je crois que c’est une fausse note. On va vite se remobiliser pour aborder la suite de la saison. ”