L'athlète de l'ET Chièvres a dominé le jogging des As velainois à Celles.

Thomas Loquet (ET Chièvres) a donc remporté la première épreuve du challenge ACRHO 2020 qui se disputait à Celles sur un peu plus de 9 kilomètres. Il a devancé Kurt Vallé et Guillaume Darquenne.



"C'était un petit test de début de saison. Je suis parti tout de suite sans trop me poser de question. Je passe le premier kilomètre en 2.58' et après le second, le chrono indiquait 6.04. Au troisième, j’étais toujours sous une moyenne de 3.10. Généralement, à cette allure, il ne reste pas grand monde derrière. Je termine sur une moyenne de 3.20. Un résultat satisfaisant en ce qui me concerne vu les entrainements que j'ai actuellement", indique Thomas.