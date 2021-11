C’était il y a une dizaine de jours, lors du cross de Saint-Sauveur, au départ de la piste d’Anvaing. Thomas Loquet ne s’était pas senti bien, comme asphyxié. Un gros coup de fatigue qui, désormais, s’explique. Car l’athlète de l’ET Chièvres va disputer dans les mois à venir la compétition sans doute la plus difficile de sa vie. Il est atteint d’une leucémie.

"Il s’agit d’une leucémie aiguë lymphoblastique. C’est assez complexe à expliquer car il en existe plusieurs types, nous explique Thomas Loquet. Pour l’instant, il y a encore des analyses en route. Mais le traitement va être long. On a commencé avec de la cortisone et on va enchaîner avec des blocs de chimiothérapie. Le début se fera à l’hôpital et bien sûr, il faudra voir l’évolution mais j’en ai pour minimum un mois à l’hôpital. Dans l’optique d’une évolution positive, on part sur un traitement de près de deux ans. Ça pourrait aussi passer par une greffe de moelle."

Bref, il lui faudra beaucoup de courage pour parvenir à surmonter cette épreuve mais le connaissant, on sait qu’il n’en manquera pas. "Ça va être long, ça va être difficile mais la victoire est au bout du chemin", assure Thomas.

Il reste positif. Nous aussi. Bonne course Thomas.